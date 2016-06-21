Рыбинск, Ярославская область, 21 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте и маршрутных такси Рыбинска Ярославской области подорожает 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти города по просьбам перевозчиков обратились в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области об изменении предельного тарифа на проезд.

В результате были определены новые предельные тарифы: стоимость поездки в троллейбусе составит 18 рублей, в автобусе — 20 рублей, в маршрутном такси — 24 рубля. Цена поездки на общественном транспорте увеличилась на 2 рубля.

В связи с тем, что перевозки в Рыбинске не субсидируются местным бюджетом, предельный (или экономически обоснованный) тариф равняется тарифу для населения. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

«Изменение стоимости продиктовано ростом цен на топливо и запчасти, необходимостью обновления подвижного состава. Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте изменялись в июле 2014 года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В Ярославле цена поездки выросла в феврале 2016 года.