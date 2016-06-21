Белгород, 21 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Белгородской области МВД предлагает родителям школьников «внести посильный вклад в дело обеспечения безопасности детей, организации должного уровня досуговых мероприятий», информируя полицейских о видимых недостатках в работе детских оздоровительных лагерей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, такие меры будут способствовать своевременному реагированию и принятию соответствующих мер по каждому факту.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По данным пресс-службы, полицейские проверяют инженерно-техническую укрепленность и антитеррористическую защищенность объектов, проводят инструктажи о порядке действий при обнаружении взрывчатых веществ и других подозрительных предметов, о допуске посторонних лиц на территорию объекта, о необходимости незамедлительного информирования сотрудников органов внутренних дел обо всех происшествиях на территории учреждений, в первую очередь, связанных с самовольными уходами детей и подростков, о способах экстренной связи с полицией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области утром 20 июня в реке утонул 10-летний школьник, приехавший на пляж вместе с другими детьми из школьного лагеря села Доброивановка. Трагедия произошла на «диком» пляже близ села Замостье. По информации местных СМИ, купаться на данном пляже после проверки, проведенной сотрудниками МЧС, было запрещено еще в мае. Поэтому воспитатели лагеря просто привезли детей на берег реки, купание не планировалось. Как в таком случае школьники все-таки оказались в воде — предстоит установить следствию. В отношении директора лагеря, воспитателей и директора школы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».