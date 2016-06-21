Красногорск, 21 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Подмосковье повышен класс пожарной опасности. Из-за устоявшейся сухой жаркой погоды, в регионе опасаются возникновения очагов возгорания, сообщили ИА REGNUM в правительстве Московской области.

Polly clip Смог от подмосковных лесных пожаров в Москве. 2010

Как заявил заместитель председателя правительства области Дмитрий Пестов, были решено повысить класс опасности со второго до третьего. Всего классов пять.

Сейчас мониторингом состояния леса занимаются усиленные патрули: 94 тысячи человек и 10 тысяч единиц спецтехники.

В пресс-службе региона уточнили, что начало пожароопасного сезона в регионе было относительно спокойным. Так, начиная с 12 апреля в Подмосковье ликвидировали 90 локальных возгораний леса, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Напомним, в 2016 году за нарушение пожарной безопасности году в Подмосковье наложили 900 штрафов на общую сумму 29 млн рублей.