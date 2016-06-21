Вашингтон, 21 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Американские исследователи нашли, предположительно, самую молодую полностью сформировавшуюся планету за пределами Солнечной системы. Изучение небесного объекта, находящегося в 500 световых годах от Земли, позволит ученым лучше понять процесс образования планет, пишет журнал Nature.

Buddy Nath Планета в звездном пространстве

Экзопланета под названием K2−33b была обнаружена с помощью телескопа «Кеплер» в созвездии Скорпиона, в области звездообразования, называемой учеными Верхний Скорпион (Upper Scorpius).

По космическим меркам, объект, который ученые определяют как «горячий Нептун», совсем юный — его возраст составляет всего 5−10 млн лет. Планета совершает оборот вокруг своей звезды за пять суток — она находится в 10 раз ближе к светилу, чем Меркурий к Солнцу.

По словам Эрика Петигуры из Калифорнийского Технологического института, K2−33b поможет астрономам понять, как именно формируются планеты, как в свое время появилась Земля, а следовательно, и жизнь на ней.

Уже известно, что планеты образуются из так называемого протопланетного диска — толстого газопылевого слоя, окружающего формирующуюся звезду. Спустя несколько млн лет диск рассеивается, к этому времени, как правило, завершается формирование планет.

У светила, вокруг которого обращается K2−33b, сохранилось лишь немного дискового материала, то есть здесь происходит финальная стадия его рассеивания. В данной области Вселенной, по оценкам ученых, у четверти звезд сохранились яркие протопланетные диски, а вот вокруг остальных звезд молодые планеты уже сформировались.