Киев, 21 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко вновь обратился с призывом продлить антироссийские санкции, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и санкции

По словам главы государства, которые цитирует Цеголко, санкции против России — это эффективный инструмент давления. И они должны быть продолжены, считает Порошенко.

Напомним, 27 мая Порошенко в телефонном разговоре разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом призвал США и Евросоюз усилить санкции в отношении России за «системные преследования» украинцев в Крыму.

Решение о продлении антироссийских санкций будет принято на саммите ЕС 28−29 июня.