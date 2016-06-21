Москва, 21 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хочет «забыть вчерашний вечер» с проигрышем сборной России Уэльсу со счётом 0:3. Соответствующую запись Захарова разместила 21 июня на своей странице в Facebook.

Константин Рыбин Россия — Уэльс. Чемпионат Европы-2016. Групповой турнир

«Вчера даже писать ничего не хотелось. Утром вспомнила вечер, и снова расхотелось писать», — написала Захарова.

Она пожелала читателям «хорошего дня, чтобы забыть вчерашний вечер».

Напомним, накануне сборная России вылетела из Евро-2016, проиграв сборной Уэльса со счётом 0:3. Футбольные аналитики назвали выступление российских игроков одним из худших на турнире. Таким образом, Россия заняла последнее место в группе.