Новороссийск, Краснодарский край, 21 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В городе-герое Новороссийске Краснодарского края за первые полгода аварийность на дорогах выросла на четверть. Так, если за январь-июнь прошлого года на трассах и городских артериях произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, то за шесть месяцев 2016 года их уже зарегистрировано 102. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в мэрии города 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

С ростом аварийности отмечено и увеличение всех, связанных с ДТП, показателей. Больше на два человека, чем в прошлом году, под колесами авто пострадало детей (семь против пяти в 2015 году). Также на две выросло число аварий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — 15 против 13-ти в 2015 году.

При этом, отмечают специалисты, причины автоаварий остаются те же: не соблюдается очередность проезда, правила обгона, водители выезжают на встречную полосу, превышают скорость движения. Кроме того, в городе наметилось ещё несколько не очень хороших тенденций: в два раза чаще нарушителями правил дорожного движения стали пешеходы, мопеды и мотоциклы совершенно не соблюдают правил на городских дорогах и остаются проблемы с водителями маршрутных такси, которые частенько создают аварийные ситуации.

По статистике городского управления транспорта и связи, наиболее аварийными днями, как и в предыдущий год, остаётся пятница и суббота. Если говорить о времени суток, то наиболее аварийным можно считать время с 08:00 до 12:00 часов и с 20:00 до полуночи.

Назвали эксперты и наиболее аварийно-опасные участки Центрального и Южного районов Новороссийска. В «черный» список попали пересечение улиц Дзержинского — Корницкого, Дзержинского — Волгоградской, ул. Дзержинского, 205 и проезд Ленина, 42 и 75. В Приморском и Восточном районах в число наиболее аварийных попали трасса Новороссийск — Керченский пролив, трасса Краснодар — Новороссийск (128 и 138 км), 1542 км и 1534 км федеральной автодороги «Дон», Сухумское шоссе — Пенайская, Сухумское шоссе — Ревельская, ул. Мефодиевская, 32.

Власти обеспокоены растущей аварийностью на дорогах, ГИБДД проводит регулярно оперативно-профилактические мероприятия с целью снижения аварийности и наведения порядка на дорогах. Однако, пока переломить ситуацию к лучшему не удается.