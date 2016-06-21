Брюссель, 21 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Основополагающего акта о сотрудничестве и безопасности от 1997 года. Москва не придерживается положений документа, поскольку «нарушила территориальную целостность» Украины и Грузии, цитирует главу НАТО газета Sueddeutsche Zeitung.

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Столтенберг напомнил, что одним из важнейших принципов акта является уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств. В качестве примера таких действий со стороны Москвы он привел конфликт в Грузии в 2008 году и на Украине.

Кроме того, по мнению Столтенберга, Россия превысила предусмотренные документом нормы военного присутствия — это происходит в Крыму и в Калининградской области. Также Москва наращивает вооружения в Баренцевом, Балтийском и Черном морях и в Восточном Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказание Грузии помощи с целью усиления безопасности и проведения реформ, а на саммите в Варшаве еще больше усилит пакет поддержки Грузии.

Североатлантический альянс выбрал тактику ползучей экспансии на Европейском континенте. Под постоянные заявления о том, что самый мощный военный блок в мире является лишь оборонительным, и совершенно не направлен против России, стратеги НАТО последовательно продвигают свои базы к российским границам и наращивают военную инфраструктуру.