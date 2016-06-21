Киев, 21 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. 11−12 июля в Киев прибудет премьер-министр Канады Джастин Трюдо для подписания соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой. Об этом 21 июня информирует пресс-служба Министерства экономического развития Украины, передает ИА REGNUM.

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«Джастин Трюдо также подтвердил намерение посетить Украину с официальным визитом 11−12 июля. Ожидается, что Украина и Канада подпишут Соглашение о зоне свободной торговли в Киеве», — говорится в материале ведомства.

По словам первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, соглашение выведет на новый уровень торговые отношения между двумя странами.

В то же время премьер Трюдо во время украинско-канадского бизнес-форума, который состоялся в Торонто 20 июня, отметил, что подписание соглашения о ЗСТ с Украиной является приоритетным для Канады. Он заверил, что «Канада продолжит защищать украинский суверенитет» в ответ на действия Российской Федерации в Крыму и Донбассе.

Напомним, 14 июля 2015 года Украина и Канада подписали документ о завершении переговоров по созданию зоны свободной торговли. Положения проекта соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой обеспечивают, в частности, углубление торгового и экономического сотрудничества, в том числе в части торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности, регулирования государственных закупок.