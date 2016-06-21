Москва, 21 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Процедура отправки на лечение за рубеж российских пациентов за счет средств федерального бюджета будет упрощена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Джордж Ламберт. Доктор

Закон коснется граждан РФ, нуждающихся в медицинской помощи, которую невозможно оказать в РФ. Документ позволит заключать контракт на лечение с иностранной организацией, находящейся за пределами РФ, как с единственным поставщиком.

Документ предусматривает отказ от обязательного запроса предложений до того, как будет заключен контракт с иностранным медучреждением, уже выбранным Минздравом в качестве единственного поставщика услуги. Процедура запроса предложений затягивает сроки направления пациента на лечение, поскольку иностранные организации часто не представляют требуемых документов.

После вступления закона в силу в отношении направления гражданина РФ на лечение за рубеж будут сняты ограничения, связанные с процедурой госзакупок, как это предусмотрено для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. Принятие закона позволит сократить срок направления пациента на лечение на несколько месяцев, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике.