Ялта, Крым, 21 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Температура воздуха в Ялте к 20 июня дошла до 35 градусов жары, а море прогрелось до 23, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM

Небо голубым, а море — синим выглядят только с вершины горы Ай-Петри. Тут всегда есть ветер, и жара кажется сносной.

Владислав Осипов ИА REGNUM На набережной Ялты кажется, что солнце выжгло небо: серая дымка над головой и ни намёка на облачко. Жарящее солнце в обед разогнало туристов – их почти не видно

Владислав Осипов ИА REGNUM А ведь ещё совсем недавно, каких-то полтора месяца назад, небо над Ялтой выглядело вот так

Владислав Осипов ИА REGNUM Набережная только кажется безлюдной. Все попрятались в тени деревьев, на скамейках не так просто найти свободное место

Владислав Осипов ИА REGNUM Ялтинцы и гости города пытаются держаться поближе к воде…

Владислав Осипов ИА REGNUM …К любой воде

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM На городском пляже не многолюдно

Владислав Осипов ИА REGNUM Хотя, если найти правильный ракурс…

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM Рядом с пляжем казак просит туриста «навеселе» и с пивом в руках покинуть общественное место. Да-да, теперь вот так. Российские туристы привыкли, что при Украине в Крыму никто бы и слова не сказал. В Российском Крыму заставляют держаться в рамках приличия

Владислав Осипов ИА REGNUM У экскурсионного бюро тоже не многолюдно. Зато теперь они в Ялте есть. Можно купить тур по Южному берегу Крыма, выбрать, какие музеи и дворцы посетить. Ещё бы на Керченской переправе в порту «Крым» такие киоски поставили, но там туристов предложениями об экскурсиях до сих пор не встречают

Владислав Осипов ИА REGNUM Зато морские прогулки сейчас популярны – и очередь за билетами, и теплоходы набиты битком. Самый продаваемый маршрут – морем к Ласточкиному гнезду

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM В громкоговорители постоянно объявляют, что «теплоход отправляется через 5 минут». Конечно, это не совсем так, нагнетают…

Владислав Осипов ИА REGNUM Если не нравится прогулка на тесном и многолюдном теплоходе, можно заказать индивидуальную морскую экскурсию с пиратами и прочим антуражем

Владислав Осипов ИА REGNUM Капитан «Каракатицы» непременно пообещает вам, что в море вы догоните «Беду»

Владислав Осипов ИА REGNUM В Ялте можно выбрать яхту на любой вкус, цвет и достаток

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM Не хотите к морю – идите на концерт. Этим летом в Ялте ждут Киркорова, Ваенгу и Куклачёва

Владислав Осипов ИА REGNUM Или отправляйтесь в короткое путешествие на канатной дороге.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крымчане из «Ундервуд» пели – «Следи за её левой рукой…». А на канатной дороге – за левой ногой

Владислав Осипов ИА REGNUM В Ялте жил и лечился — как однажды сказал экс-президент Украины Виктор Янукович – «великий русский поэт Антон Павлович Чехов». В память о писателе здесь поставили памятник. И он популярен – кому-то нравятся дамы, а кому-то собачки

Владислав Осипов ИА REGNUM 100 – рублей – самая ходовая купюра. За неё на набережной можно купить мороженого, сфотографироваться в тантамареске…

Владислав Осипов ИА REGNUM …или вот с этими замечательными животными

Владислав Осипов ИА REGNUM Не думайте, молодым людям в этих костюмах не жарко, внутри установлены кондиционеры

Владислав Осипов ИА REGNUM Нет денег? Работу найти не проблема прямо на набережной

Владислав Осипов ИА REGNUM Но помните: в Ялте даже за деньги не всё можно трогать руками