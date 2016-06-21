Хельсинки, 21 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Президенту Финляндии Саули Ниинистё пришлось отвергать критику бывшего министра обороны Швеции Карин Энстрем, которая «удивлена» решением финских властей пригласить в страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал Yle.

kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

В ходе дискуссий по вопросам политики безопасности, прошедших в финском городе Наантали, Ниинистё отметил, что не в первый раз слышит критику в свой адрес за отношение к РФ от стран Балтии, однако нынешняя точка зрения шведской стороны — это «что-то новенькое».

«Во всех странах мира я слышу о том, как важно дать России понять, что она поступила не правильно, но не менее важно поддерживать с ней диалог», — сказал президент.

При этом он добавил, что власти США поддерживают с Москвой намного более тесные отношения, чем принято считать.

«По-моему, вы несколько отстали от времени», — сказал в итоге Ниинистё шведскому бывшему министру.

По предварительным данным, президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию в июле 2016 года.

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