Самара, 21 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Региональная Служба судебных приставов отмечает рост поступления исполнительных документов о предоставлении жилья детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: по итогам работы за 5 месяцев 2016 года на исполнении находилось более 1100 исполнительных производств, что на 40% больше аналогичного периода 2015 года (менее 800), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

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По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, по состоянию на 31 мая 2016 года не исполненными остаются 910 судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам. Только за 5 месяцев 2016 года возбуждено 275 исполнительных производств (за 5 месяцев 2015-го их возбуждено 230). За этот же отчетный период 2016 года окончено и прекращено 201 исполнительное производство, из них фактически получили жилье 195 детей-сирот.

«В рамках более 700 исполнительных производств судебными приставами-исполнителями вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, — констатирует ведомство. — За 5 месяцев 2016 года вынесено около 100 постановлений о привлечении должников к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ на сумму свыше 1 млн рублей. Главам администраций вручено 381 предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, однако практика привлечения глав администраций муниципальных районов к уголовной ответственности в УФССП отсутствует».

Отмечается, что пути решения данной проблемы будут искать на заседании координационного совета при Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области, которое намечено на 23 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе выделения жилья дожидаются 4125 детей-сирот, в 2016 году власти готовы предоставить только 445 квартир. По информации министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, в 2015 году в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено 519,2 млн рублей, квартиры получили 473 человека. На 2016 год предусмотрено 502,6 млн рублей для обеспечения жилыми помещениями 445 детей-сирот. Еще 196 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями в этом году за счет средств 2015 года в рамках участия в долевом строительстве.

В этой связи стоит отметить обнародованный на днях список элитных «сирот», проживающих в коттеджах в резиденции самарского губернатора Николая Меркушкина за 5 тыс. рублей в месяц. Скандальные факты предал огласке депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, опубликовав данные о том, кто из высокопоставленных силовиков и чиновников и за какую цену проживает на территории элитной резиденции губернатора на Первой Просеке.

«Коттедж №1 площадь 648,7 Меркушкин Николай Иванович — Губернатор Самарской области, бесплатно. Коттедж №6 площадь 122,7 Самодайкин Валерий Васильевич — руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, 5000 руб./месяц. Коттедж №10 площадь 204,3 Чабан Сергей Яковлевич — главный федеральный инспектор по Самарской области, 5000 руб/мес. Коттедж №12 площадь 158,5 Кабалоев Мурат Азраилович — прокурор Самарской области, 5000 руб./мес. Коттедж №4, площадь 238 Кандеев Сергей Станиславович — заместитель Председателя Правительства — министр управления финансами Самарской области (1 этаж), Пивкин Иван Иванович — министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области (2 этаж) 16 600 руб./мес (на двоих) и т.д.», — такую информацию разместил в своем блоге парламентарий Михаил Матвеев (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).