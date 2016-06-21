Госдума декриминализировала ряд экономических преступлений
Москва, 21 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Закон, предполагающий декриминализацию преступлений экономической направленности, прошел второе чтение и третье Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Расширен состав преступлений, по которым впервые совершившие нарушение могут быть освобождены от уголовной ответственности.
Так, это ст. 170 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории»), часть 1 ст. 178 (ограничение конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)), часть 3 ст. 185 (совершенные организованной группой злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), часть 1 ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга), часть 2 ст. 194 (совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере уклонение от уплаты таможенных платежей) и так далее.
Снижается размер подлежащего перечислению в федеральный бюджет денежного возмещения с пятикратной суммы причиненного ущерба до двукратной.
Повышается размер ущерба (дохода, задолженности), являющийся основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности (в том числе по налоговым преступлениям) либо для отнесения преступления к наказываемым более строго, предусмотрев, что по общему правилу крупным размером признается ущерб (доход, задолженность) в сумме более 2,25 млн рублей (действует — более 1,5 млн рублей), а особо крупным — в сумме более 9 млн рублей (действует — более 6 млн рублей).
Снижаются санкции за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 4 ст. 180 УК РФ), — штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. (действует — от 500 тыс. до 1 млн. рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет (действует — от 3 до 5 лет), либо принудительными работами на срок до 4 лет (действует — до 5 лет), либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 100 тыс. рублей (действует — до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года (действует — до 3 лет) либо без такового.
Одновременно предусматривается, что подозреваемый и обвиняемый с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста вправе иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом для удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности.