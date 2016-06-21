София, 21 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. У Болгарии нет средств, чтобы выплатить «Росатому» компенсацию в размере 620 млн евро за срыв строительства АЭС «Белене». Однако София намерена решить эту проблему, продав Ирану заказанное для станции оборудование. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает «Энергоньюс».

Bernd.Brincken Модель АЭС «Бушер» на Экспо-2010 в Шанхае

Болгарские власти планируют продать закупленное, но невостребованное оборудование для станции иранской стороне под блоки второй очереди АЭС «Бушер». Болгарский премьер Борислав Бойко посчитал, что продажа уже готового реактора является лучшим источником средств для погашения компенсации перед «Атомстройэкспортом» за отмену сооружения атомной станции «Белене». Глава правительства заявил, что 11 июля он отправится с визитом в Иран и предложит уже заказанное у российской стороны оборудование.

Кроме того, болгарский министр финансов Владислав Горанов и министр энергетики Теменужка Петкова сообщили, что если «Росатом» согласится перепродавать свое оборудование третьим странам, которые уже работают с монополией, то Болгария готова принять на баланс все заказанное оборудование для АЭС «Белене».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 июня арбитражный суд при международной торговой палате в Женеве принял решение об удовлетворении требований российской компании «Атомстройэкспорт» к Болгарии за прекращение реализации проекта АЭС «Белене» в 2011 году. Суд обязал Национальную энергетическую компанию (НЭК) Болгарии выплатить «дочке» «Росатома» 620 млн. евро. В эту сумму вошла оплата заказанного оборудования, выполненных работ, компенсация процентов и судебных издержек. Этот вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.

Сейчас София заинтересована в том, чтобы как можно скорее погасить долг перед «Росатомом». Дело в том, что, по решению суда, болгарской стороне будет начисляться неустойка в размере 167 тыс. евро за каждый год, в который НЭК полностью не погасит сумму ущерба перед «Атомстройэкспортом».

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Сама Болгария готова выплатить компенсацию и заявляла ранее, что раз сама виновата в отмене проекта, то должна компенсировать «Росатому» затраты. Однако Национальная энергетическая компания Болгарии не располагает такими средствами. В связи с этим еще до решения суда СМИ писали о том, что в случае выигрыша российской стороны НЭК может обанкротиться, потому что не сможет выплатить сумму ущерба. И тогда «Росатом» будет готов принять на свои счета активы болгарской компании. Учитывая финансовое состояние НЭК, продажа оборудования может оказаться хорошим решением в сложной ситуации. И здесь на руку Софии сразу несколько факторов. Во-первых, сумма, которую компания должна выплатить российской стороне сопоставима с активами, произведенными «Росатомом». Во-вторых, недавно Россия и Иран договорились о возможном сооружении «Бушер-2», где с теоретической точки зрения могут быть использованы реакторы болгарской АЭС «Белене».

Другой вопрос заключается в том, согласится ли Тегеран закупить оборудование, а главное — по какой цене. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой источник в атомной отрасли, с иранскими партнерами бывает сложно договориться, и они могут согласиться купить оборудование с АЭС «Белене» только в несколько раз дешевле рыночной цены. Кроме того, сейчас оборудование для болгарской стации находится в распоряжении НЭК, однако для того, чтобы его продавать третьей стороне, для начала необходимо получить разрешение у «Росатома».