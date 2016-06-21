Варшава, 21 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Варшаве (Польша) окружной суд приговорил генерала Павла Белавного, который организовывал визит президента страны Леха Качиньского в Смоленск в 2010 году, к полутора годам условно за служебную халатность, сообщает агентство PAP.

commons.wikimedia.org Авиакатастрофа под Смоленском

В 2010 году Белавный был заместителем главы бюро охраны правительства (BOR) Польши. После гибели президента страны в авиакатастрофе под Смоленском прокуратура обвинила его в ненадлежащем исполнении обязанностей при планировании, организации и реализации поездки высших должностных лиц в Россию.

В частности, Белавный не организовал инспекцию аэропорта в Смоленске сотрудником бюро, и не изучил маршруты передвижений главы государства. Суд счел генерала «косвенно виновным» в гибели Качиньского. Бывший глава бюро охраны правительства свою вину не признал.

Польский Ту-154М, на борту которого находился президент Польши и почти все высшее руководство государства, всего 88 человек, потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Все пассажиры, а также восемь членов экипажа погибли.

Материалы расследования крушения Россия передала Варшаве еще в 2013 году, однако польская сторона до сих пор не поставила точку в этом деле. По мнению российских специалистов, к катастрофе привел непрофессионализм пилотов польского самолета. Польша неоднократно пыталась переложить вину на Россию.

В марте этого года в Польше сменили группу прокуроров, занимавшуюся расследованием авиакатастрофы.