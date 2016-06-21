Ярославль, 21 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. 85-летняя пенсионерка, чуть не погибшая от голода и холода в селе, затерянном в глубинке Некоузского района Ярославской области, может снова вернуться в свой полуразрушенный дом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, причиной может стать временное закрытие отделения больницы, куда женщину поместили, спасая от истощения.

фото Галины Голубковой Нина Соболева

Судьба отделения Некоузской ЦРБ в пос. Октябрь в настоящее время находится под вопросом. 21 июня этот вопрос обсуждался в рамках заседания комитета Ярославской областной думы по бюджету, налогам и финансам. Как пояснил депутатам директор регионального департамента здравоохранения и фармации Михаил Осипов, отделение будет закрыто на время отпуска сотрудников.

«С 1 июля главный врач хочет отправить сотрудников отделения в отпуск. Сейчас там пять человек находится на койках сестринского ухода. Предполагается, что их на это время заберут родственники. 28 июля отделение продолжит работу», — сказал Михаил Осипов.

Среди этих пяти пациентов, находящихся на койках сестринского ухода, значится и Нина Соболева — отшельница из деревни Никитино. Женщина, долгие годы проживавшая без документов и пенсии, чуть не погибла в глуши. После того, как ее история стала широко известна, ситуацией заинтересовались местные власти, а депутаты районного и поселенческого советов Галина Голубкова и Татьяна Тихомирова привезли старушку в Октябрьское отделение районной больницы. При этом до машины им пришлось самим нести бабушку на носилках через поля по бездорожью.

Куда теперь отправится пожилая больная женщина — пока неизвестно. Очевидно, что экстремальное возвращение в ветхую халупу для нее равнозначно смертному приговору.

Читайте также:

В Ярославской глубинке 85-летняя бабушка погибает от голода и холода

85-летнюю ярославскую отшельницу поместили в больницу