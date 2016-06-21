Москва, 21 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Пожарно-спасательные подразделения столицы оперативно потушили возгорание в административном здании неподалеку от станции метро «Нагорная», сообщает 21 июня пресс-центр ГУ МЧС России по Москве.

goloskarpat.info Пожар потушен

Информация о пожаре в здании по адресу: ул. Криворожская, д.13, поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 09:13, в 09:24 на место прибыли сотрудники МЧС. Как выяснилось, на площади 10 кв. м горело оборудование и товары народного потребления.

В 09:30 пожар был локализован, а спустя еще две минуты — ликвидирован. В ходе происшествия никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня пожар вспыхнул в одном из бесхозных строений на бывшей территории завода «ЗиЛ». Прибывшим на место пожарно-спасательным подразделениям потребовалось около 30 минут для ликвидации возгорания, пострадавших нет.