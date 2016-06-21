Магас, 21 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Ингушетии стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Три выпускника из почти трех тысяч школьников, сдававших экзамен, получили по 100 баллов, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе Министерства образования республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В ведомстве восприняли получение стобалльных результатов как первые положительные сдвиги, которые наметились в сфере образования. Как отметила министр образования и науки Милана Хасиева, в прошлом году на 100 баллов экзамен не смог сдать никто. В целом результаты выпускников в 2015 году были невысокими.

Для исправления ситуации подготовка к ЕГЭ-2016 началась с самого начала текущего учебного года. Во всех школах проводились бесплатные дополнительные занятия по подготовке к экзамену по русскому языку и математике. В сентябре и ноябре 2015 года были проведены диагностические работы по этим предметам, а также по обществознанию. Были выявлены учащиеся со слабыми знаниями, оказана методическая помощь в выправлении ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на ЕГЭ около 28% школьников Ингушетии не смогли преодолеть минимальный порог при сдаче основных предметов и остались без аттестатов. Как отметила руководитель Минобра, несмотря на то, что в ходе экзаменов в прошлом году было допущено меньше нарушений, чем в предыдущие годы, тем не менее, результаты 111 работ были аннулированы из-за использования шпаргалок и телефонов.

Были отмечены в Ингушетии и нарушения и со стороны более 50 членов государственной экзаменационной комиссии. Большинству из нарушителей были объявлены выговоры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ряд представителей ГЭК были наказаны штрафами.