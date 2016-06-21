Москва, 21 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Бессонов (КПРФ) предложил пригласить на один из первых «правительственных часов» в работе нового VII созыва Госдумы главу Минспорта Виталия Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. «Назрела необходимость подробнейшим образом обсудить проблемы спорта, что мы должны сделать с вами, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере», — сказал депутат.

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«Мы с вами наблюдаем скандал с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в Бразилии, слабое выступление российской сборной на чемпионате Европы по футболу», — привел он аргументы.

Заключительное заседание Госдумы VI созыва пройдет 24 июня. Выборы в Госдуму нового созыва состоятся 18 сентября.