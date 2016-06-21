Ярославль, 21 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Ярославская область вновь получит бюджетный кредит, который ей пришлось вернуть Министерству финансов России. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам сообщил директор регионального департамента финансов Алексей Долгов.

ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, регион досрочно вернул 6,8 млрд рублей под 0,1% годовых, полученных в 2015 году из-за неисполнения установленных соглашением параметров бюджета. Чтобы рассчитаться с федеральным бюджетом, правительству области пришлось выпустить облигации на 4,5 млрд рублей и привлечь коммерческие кредиты. Власти области говорили о том, что «дешевые» федеральные деньги вновь могут быть привлечены в региональный бюджет.

«Мы обещали вам, что проведем работу, и губернатор такую работу провел и договорился с министерством финансов, что нам вернут кредиты, полученные в 2015 году, это 6,8 млрд рублей, которые мы вернули к 1 мая. Сегодня есть решение, мы только ждем окончательного решения, о возврате 5,9 млрд рублей. Таким образом мы имеем возможность восстановить структуру нашего долга в части бюджетных кредитов», — сказал депутатам директор Департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Кроме того, регион должен получить бюджетный кредит в 2,7 млрд рублей, запланированный на 2016 год. В настоящее время государственный долг Ярославской области составляет 35,1 млрд рублей.