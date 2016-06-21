Тбилиси, 21 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает очень важным шагом на пути визовой либерализации то заявление, которое после состоявшегося 20 июня заседания министров иностранных дел стран ЕС сделала еврокомиссар Федерика Могерини.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР В предвкушении

По словам грузинского министра, Евросоюз высоко ценит те реформы, которые правительство страны провело при поддержке населения Грузии, и единогласно отмечает, что Грузия заслуживает визовой либерализации с ЕС.

По его же информации, вместе с заявлением Могерини был опубликован доклад представителя Европейской народной партии, докладчика по Грузии Марии Габриэль, в котором даны позитивные рекомендации Европарламенту по Грузии. В частности, Мария Габриэль предлагает Европарламенту принять решение по вопросу либерализации визового режима с Грузией в первом же чтении.

Исходя из этих заявлений представителей структур Евросоюза глава МИД Грузии ожидает, что вопрос визовой либерализации для граждан Грузии будет решен в ближайшее время.