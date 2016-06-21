Москва, 21 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Закона о признании ветеранами боевых действий участников специальной операции на территории Сирии Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

mil.ru Российские военнослужащие в Сирии

Статус ветерана боевых действий будет устанавливаться лицам, направлявшимся на работу для выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.

На этих граждан будет распространен федеральный закон «О ветеранах» и предусмотренные в нем меры социальной поддержки.

По данным Минобороны, инициатива коснется максимум 25 тыс. граждан, предполагается на эти цели выделить порядка 1 млрд рублей.