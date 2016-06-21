Москва, 21 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. За включение в реестр коллекторских агентств устанавливается госпошлина в размере 100 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

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Закон предусматривает, что за внесение сведений о юрлице в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, необходимо уплатить пошлину в размере 100 тыс рублей.

Сейчас размер пошлины составляет 6,5 тыс рублей. Если свидетельство о включении в реестр пришло в негодность или утрачено, для получения дубликата свидетельства также предусматривается пошлина в размере 1 тыс рублей. Предполагается, что нормы вступят в силу 1 января 2017 года.

Ранее 21 июня Госдума приняла в третьем чтении базовый закон об ограничении деятельности коллекторов. Закон ужесточает правила общения коллекторов с должниками и усиливает ряд требований, в том числе по размеру уставного капитала к коллекторскому агентству.