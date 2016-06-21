Токио, 21 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на посетителей торгового центра (ТЦ) в Японии. Как сообщает Life.ru, в результате происшествия пострадали 4 женщины.

Amort1939 Нож. Череп

Инцидент произошел в городе Кусиро, расположенном на северном острове Хоккайдо.

Известно, что сотрудникам правоохранительных органов по «горячим следам» удалось задержать злоумышленника.

В настоящее время выясняют мотивы преступника.