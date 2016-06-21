Челябинск, 21 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, ныне имеющий мандат депутата Госдумы, идёт на выборы в качестве самовыдвиженца. Он будет баллотироваться по Челябинскому одномандатному избирательному округу №189, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной Избирательной комиссии.

gubernator74.ru Михаил Юревич

Теперь кандидату необходимо собрать не менее 17,5 тысяч действительных подписей избирателей (не менее 3%) Челябинского избирательного округа. После открытия избирательного счета и изготовления подписных листов Юревич сможет начать сбор подписей и агитацию.

Напомним, Михаил Юревич был вынужден снять свою кандидатуру на проходивших весной праймериз. После этого он вышел из «Единой России», объяснив свой шаг невостребованностью в данной партии. Эксперты и источники в окружении руководства партии сообщали о возможном участии Юревича от «Родины». Тем не менее, несмотря на все сложности и риски самовыдвижения, было принято решение попасть в Госдуму с использованием одномандатного варианта.

Напомним, одну из главных задач праймериз в Челябинской области политтехнологи формулировали как нейтрализацию команды Юревича для снижения уровня внутрипартийных конфликтов. Технологи с поставленной задачей успешно справились, однако дальнейший процесс предвыборных действий для многих экспертов оказался труднопрогнозируемым

Избирательная кампания в Государственную думу седьмого созыва стартовала 17 июня, после подписания указа президента РФ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Единым днем голосования назначена дата 18 сентября 2016 года, третье воскресенье месяца.

Кандидаты должны зарегистрировать свое выдвижение: от политических партий в течение 35 дней, самовыдвиженцы — в течение 25 дней после старта избирательной кампании.

Выборы в Госдуму 2016 года проходят по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 по одномандатным избирательным округам. В нижнюю палату пройдут партии, преодолевшие барьер в 5%.