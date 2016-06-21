Москва, 21 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Заявление Леонида Слуцкого о своей возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу было эмоциональным, заявил министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, сообщает 21 июня Р-Спорт.

Александр ФЕДОРОВ Леонид Слуцкий

«Слуцкий сказал на эмоциях. Он хотел, чтобы весь удар пришелся не на игроков, чтобы мы не разбирали каждого футболиста», — пояснил Мутко.

По словам Мутко, он не будет возражать против продолжения работы Слуцкого на посту тренера сборной, исключая при этом совмещение этого поста с работой в команде ЦСКА.

«Разберемся с тренером, он свою позицию сказал. Пусть еще раз подумает, я бы не возражал, чтобы он продолжил. Но работа в клубе и сборной совсем другая. Приедем, будем разбираться», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу этого года сборная России проиграла команде Уэльса со счётом 0:3, закрыв для себя возможность дальнейшего участия в турнире.

Тренер сборной Леонид Слуцкий, комментируя своих подопечных в Тулузе, заявил, что он как тренер не справился со своими обязанностями, и в дальнейшем команду должен тренировать другой человек.