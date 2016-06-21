Пекин, 21 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины провела внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что чиновник замешан в коррупционном скандале. Лу Цзыюэ обвиняется в использовании своего служебного положения в личных целях, получении взяток и подкупе избирателей. Было установлено, что экс-чиновник вмешивался в работу судебных ведомств, нарушал правила партии, живя роскошной жизнью и посещая частные клубы, пишет «Чжунго синьвэнь».

pixabay.com Коррупция

В ходе первичных слушаний по делу о коррупции подозреваемый экс-мэр отказался сотрудничать со следствием. Бывшему члену КПК грозит высшая мера наказания, которая по решению суда может быть заменена на пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 июня был задержан еще один высокопоставленный чиновник, обогатившийся за 13 лет более чем на $37,4 млн.