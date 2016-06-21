Петрозаводск, 21 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС по республике Карелия продолжают поиски пропавшего после шторма на озере Сямозеро ребенка, сообщает краевое управление МЧС РФ.

Flrn Сямозеро

В общей сложности вертолетами Ми-8 и Ка-32 уже обследовано 205 квадратных километров территории, где может находиться пропавший ребёнок, с помощью плавсредств изучено 90 квадратных километров акватории.

Водолазы обследовали шесть квадратных километров дна озера, совершив 16 погружений. Пока поиск результатов не дал.

Напомним, 18 июня 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» в Карелии московских школьников под руководством четырех вожатых, один из которых несовершеннолетний, вышли на воду на легких плавсредствах. Из-за шторма одна из лодок опрокинулась. В результате погибли 13 подростков и один инструктор. Спасти удалось 37 человек, в том числе 33 ребенка.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, которое для расследования передадут в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Как оказалось, лагерь уже попадал в поле зрение проверяющих структур и не зарекомендовал себя как безопасный. Как заявила вице-премьер РФОльга Голодец, разрешительных документов на проведение водных сплавов детский лагерь не имел. В Москве и Карелии 20 июня был объявлен траур.