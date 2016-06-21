В Самарской области из-за соревнований велосипедистов перекроют трассы
Тольятти, Самарская область, 21 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. 22, 23, 24 и 26 июня на участках автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Самарской области: Тольятти — Поволжский, Ташелка — «Тольятти — Димитровград» будет временно прекращено движение транспортных средств в связи с проведением соревнований по велоспорту, сообщила пресс-служба областного правительства.
Название мероприятия
Место проведения мероприятия
Сроки
проведения мероприятия
время проведения мероприятия
Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по велоспорту-шоссе
автомобильная дорога Тольятти-Поволжский
22 и 23 июня 2016
10.00 — 16.30
Открытое первенство городского округа Тольятти по велоспорту-шоссе — многодневная гонка, критериум памяти МСМК Н. Анисимова
автомобильная дорога Ташелка-«Тольятти-Димитровград»
23 и 24 августа 2016
10.00 — 16.30
автомобильная дорога Тольятти-Поволжский
26 августа 2016
10.00 — 16.30