Тольятти, Самарская область, 21 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. 22, 23, 24 и 26 июня на участках автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Самарской области: Тольятти — Поволжский, Ташелка — «Тольятти — Димитровград» будет временно прекращено движение транспортных средств в связи с проведением соревнований по велоспорту, сообщила пресс-служба областного правительства.

retrophoto.nnm.ru Велосипедисты

Название мероприятия

Место проведения мероприятия

Сроки

проведения мероприятия

время проведения мероприятия

Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по велоспорту-шоссе

автомобильная дорога Тольятти-Поволжский

22 и 23 июня 2016

10.00 — 16.30

Открытое первенство городского округа Тольятти по велоспорту-шоссе — многодневная гонка, критериум памяти МСМК Н. Анисимова

автомобильная дорога Ташелка-«Тольятти-Димитровград»

23 и 24 августа 2016

10.00 — 16.30

автомобильная дорога Тольятти-Поволжский

26 августа 2016

10.00 — 16.30