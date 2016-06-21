Москва, 21 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум.



Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Член Совфеда Елена Мизулина направила в Генеральную прокуратуру запрос c просьбой проверить организаций, где были установлены беби-боксы для установления достоверных сведений о количестве оставленных в них детей и их последующей судьбе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

«У нас нет никакой информации о том, что сделано на местах по представлениям органов прокуратуры в связи с признанием деятельности беби-боксов незаконной, — поясняет Мизулина. — До сих пор остается неясным, какова судьба детей, оставленных в этих беби-боксах. Ведется ли их учет и регистрация в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», — говорится в официальном запросе сенатора.

Тем временем практика использования беби-боксов продолжает создавать множество рисков, подчеркивает сенатор. «Рост числа отказов от новорожденных, значительное повышение рисков торговли детьми, нарушение права ребенка на идентичность, то есть право знать, кто его биологические родители, возможность создания теневого канала для незаконного усыновления детей в страны, в которые усыновление российских детей запрещено. В силу анонимности беби-боксов невозможно проконтролировать, как именно дети попадают в них, не были ли они похищены у родителей или иных законных представителей»

»Практика тех стран, в частности Германии, где беби-боксы существуют на протяжении десяти лет, выявила однозначную тенденцию. Организации, занимающиеся беби-боксами, не смогли предоставить информацию о судьбе каждого пятого го ребенка, анонимно оставленного на таких объектах», — указывается в официальном запросе Мизулиной на имя генпрокурора Юрия Чайки.

«Создание беби-боксов и облегчение процедуры отказа от ребенка делает ненужной всю систему профилактики отказов от детей, и в обозримом будущем способна увеличить число сирот при живых родителях. Для решения проблемы подкидышей нужно вместо создания комфортных условий для отказа от ребенка сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — резюмирует Мизулина.

Первый беби-бокс был установлен в России в 2011 году. С этого момента специализированные места для анонимного оставления новорожденных появились в 11 регионах страны, иво всех субъектах РФ, где установлены беби-боксы, органы прокуратуры участвовали в оценке законности их деятельности.

Законным функционирование беби-боксов было признано органами прокуратуры только в Пермском и Краснодарском краях, и незаконным в остальных девяти: Камчатском, Ставропольском краях, Кировской, Курской, Ленинградской, Псковской, Свердловской и Тюменской области.

В то время как создатели бэби-боксов объясняют установку контейнеров целями борьбы с с убийствами новорожденных, критики, ссылаясь на данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, отмечают, что за последние семь лет число таких преступлений сократилось вдвое: со 149 до 72.

«Эта позитивная динамика не связана с наличием беби-боксов. Причина — в кардинальном изменении политики государства по отношению к семье, рождению и воспитанию детей», — подчеркивает Мизулина. В 2012 году, как напоминает сенатор, Комитет ООН по правам ребенка также призвал к запрету практики использования беби-боксов в Европе, назвав подобную деятельность «атавизмом», являющимся «ложным посланием» беременным женщинам о том, что у них есть право на отказ от их детей.