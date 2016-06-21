Таллин, 21 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас посетил международные военные учения НАТО «Удар сабли» (Saber Strike), проходящие в стране, и приветствовал 10 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО и партнеров альянса. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 июня, сообщили в канцелярии правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Миролюбие» НАТО

Рыйвас заметил в своем выступлении на торжественном построении подразделений, что военные учения альянса на территории Эстонии являются гарантией мира и не несут опасности войны.

«Эстонский народ знает на личном опыте истинный смысл свободы и последствия того, если она исчезает. Мы сильны индивидуально, но вместе с союзниками — непобедимы», — отметил он. По его словам, присутствие в северной Эстонии военных США, Латвии, Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Словении, а также Финляндии, «означает мир»: «Благодаря вам всем — от Северной Америки до Европы — становится понятно, что приверженность коллективной защите является непоколебимой».

При этом он признал, что нынешняя система безопасности далеко не идеальна, что ее совершенствованием эстонцы вместе с союзниками по военному альянсу занимаются последние 25 лет. По его словам, возникают новые вызовы в сфере безопасности и политика сдерживания должна меняться вместе с ними. «Но основная идея остается неизменной — НАТО является оборонительной организацией», — заявил Рыйвас.

Напомним, в военных учениях SaberStrikeучаствует до 10 тысяч военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров альянса. Основные учения прошли на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа и на военном аэродроме НАТО Эмари.