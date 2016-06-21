Вологда, 21 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. На закупку сувенирной продукции для казенного учреждения Вологодской области «Презентационно-сервисный центр» на 950 тыс. рублей обратили внимание в региональном штабе Общероссийского народного фронта. «Фронтовики», которых удивила сумма расходов на сувениры, проанализировали закупки, объявленные этим предприятием ранее. Оказалось, что за 15 месяцев (с 2015 по 2016 год) Центр потратил на сувенирную продукцию почти 7 млн рублей из областного бюджета. При этом в списке приобретенных за счет бюджета сувениров значатся хрустальные колокольчики по 11 тыс. рублей за штуку, накидка на телевизор за 24 тыс. и скатерти по 26 и 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

festivio Сувенирные матрешки

«Мы направили в адрес Комитета государственного заказа Вологодской области и в адрес презентационно-сервисного центра обращения с рекомендацией об отмене данной закупки. Комитет государственного заказа ответил, что решение о приобретении сувениров находится в компетенции презентационно-сервисного центра, а в самом Центре сообщили, что не нашли оснований для отказа от этой закупки, поскольку «приобретаемые товары являются сувенирной продукцией и используются исключительно для проведения протокольных и других официальных мероприятий», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ Герман Титов.

Как считают вологодские «фронтовики», потраченные на сувенирку средства можно было бы направить на более значимые социальные нужды, учитывая, что денег в областной казне не хватает порой на детское питание или льготные лекарства. С таким предложением «фронтовики» хотят обратиться в правительство региона.

Добавим, что официально одним из основных видов деятельности областного «Презентационно-сервисного центра» является обеспечение региональных властей представительской продукцией, использующейся в качестве сувениров.

С подобным предложением активисты ОНФ намерены обратиться к первому заместителю губернатора Андрею Луценко.