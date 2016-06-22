Мурманская область, 10 апреля, 2014, 17:17 — ИА Регнум. Российские ученые обнаружили в прибрежных районах Карского и Печорского морей десятки проявлений месторождений углеводородов, которые могут дать России новые миллиарды кубометров газа в год. К наиболее перспективным районам специалисты относят Печорскую губу, куда впадает река Печора, и Байдарацкую губу близ полуострова Ямал.

Перспективы добычи там очень значительны. Например, только в Байдарацкой губе на установке комплексной подготовки газа N 1 (УКПГ-1) добыча газа уже в 2015 году может превысить 8 млрд кубометров, а на УКПГ-2 в этой же губе добыча газа может продержаться на уровне 8 млрд кубометров до 2017 года.

"Арктику можно считать энергетическим центром планеты, поскольку нигде в мире в акваториях морей и прилегающей суше не собрано столько углеводородов", - отметил Леонид Кульпин, представитель Института проблем нефти и газа РАН , выступая в Мурманске на недавней конференции "Логистика в Арктике-2014".

Перспективы разработки этих месторождений выглядят более реальными, чем освоение гигантских месторождений наподобие Штокмановского. Дело в том, что открытые учеными проявления углеводородов на морском шельфе находятся на малой глубине и очень близко к берегу. В частности, газоносная структура "Яраяхское" в Байдарацкой губе находится на расстоянии от 0 до 2 километров от берега при глубине моря от 0 до 5 метров, "Юмбъяхское" - в пределах 5 километров от берега при глубине 0-8 метров. Над структурой "Марресале" море имеет глубину от 0 до 10 метров, а до берега от нее около 4 километров.

В Печорском море выделены 6 наиболее перспективных структур, которые имеют от 1 до 6 горизонтов, глубины моря над ними составляют 1-10 метров, а расстояние до берега от 5 до 26 километров. И таких структур множество. Для сравнения: Штокмановское газоконденсатное месторождение, которое считается одним из крупнейших в мире, расположено в центре шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря на расстоянии около 600 километров к северо-востоку от Мурманска. Глубина моря в этом районе Баренцева моря достигает 340 метров. Все эти условия создают почти непреодолимые на нынешний момент трудности для добычи газа, не только технические, но и экономические. Близость будущих месторождений к берегу очень облегчает работу газовикам и нефтяникам. Сейчас разработаны технологии бурения горизонтальных скважин на весьма большие расстояния, благодаря которым подобные месторождения можно осваивать с берега. Это означает, что не нужно строить огромные сооружения в море - такие, как искусственные острова, зачастую недопустимые в условиях крайне уязвимой арктической природы. Хотя газовикам и придется работать в очень суровом климате.