Калуга, 21 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Порядка 100 человек из разных субъектов страны принимают участие в открывшемся сегодня, 21 июня в Тарусе Калужской области всероссийский реабилитационный слет инвалидов по зрению «Патриоты России».

znamkaluga.ru Для участников слёта будет организован мастер-классах по самбо слепых

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM, начальник лагеря слета «Патриоты России» Роман Новиков, в течение недели инвалиды по зрению (в том числе тотально слепые) будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, вести тактический бой (лазертаг), метать холодное оружие и стрелять из лука. Участники слета покажут свое умение в сборке-разборке автомата Калашникова и знания в оказании доврачебной медицинской помощи, а также отрабатывать нормативы ГТО (для инвалидов), ловить рыбу и готовить из нее блюда, участвовать в мастер-классах по самбо слепых. Каждая команда, подготовит выступления о своем родном крае и его героическом прошлом, будет участвовать в конкурсе военно-патриотических песен и других конкурсах художественной самодеятельности.

22 июня, в рамках слета пройдут мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби» в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны (1941−1945 годов). Значимым событием станет закладка «Аллеи Славы», где участниками слета будет осуществлена посадка саженцев кедра. В этот день также пройдет встреча с выдающимися людьми Калужской области. Участники и гости слета отведают «солдатской каши» из полевой кухни.

26 июня состоится концерт и торжественное закрытие реабилитационного слета инвалидов по зрению «Патриоты России» с объявлением победителей, а также дружеский матч по футболу между слепыми и зрячими участниками.