Киев, 21 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины не проводит следственные действия в отношении украинского депутата Олега Ляшко, обыски идут в соседней от квартиры лидера «Радикальной партии» помещении, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган.

portal.lviv.ua Генеральная прокуратура Украины

По ее словам, политик решил воспользоваться ситуацией ради собственного пиара. Ранее о том, что у Ляшко идут обыски заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

Лозовой и сам опроверг в своем Facebook об обысках дома у Ляшко. Он заявил, что украинские силовики постучались к политику, а затем ушли, сказав, что ошиблись адресом.