Сыктывкар, 21 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Туристско-рекреационный кластер «Финно-Угорский этнокультурный парк» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Соответствующее Постановление опубликовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Лыжный туризм — лучший отдых! 1952

Постановлением № 534 от 11 июня 2016 года «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» Республика Коми признается перспективным регионом с точки зрения развития культурно-познавательного туризма. Документом устанавливается сумма капитальных вложений на создание Финно-Угорского этнокультурного парка.

В 2017—2018 году из федерального бюджета на реализацию проекта будет выделено 189,6 миллиона рублей, из республиканского и местного бюджетов планируется выделить 81,3 миллиона, ещё 632,1 млн. рублей составят внебюджетные источники.