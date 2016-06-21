Нарьян-Мар, 21 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум.



mil.ru Северный завоз

Северный завоз топлива в Ненецком АО выполнен на 30%. Всеми видами топливно-энергетических ресурсов в полном объеме обеспечены Харута, Хорей-Вер и Коткино, а также деревня Волонга. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Ранее АО «Ненецкая нефтяная компания» доставило годовой объем нефтепродуктов в поселения, расположенные на малых реках, доступных для судоходства только в начале лета. В настоящий момент в селе Великовисочное осуществляется выгрузка угля.

За период навигации МП ЗР «Севержилкомсервис» планирует доставить в населенные пункты региона 20,7 тыс. тонн угля, 9,8 тыс. куб. м. дров, около 8,5 тыс. тонн дизельного топлива, более 100 тонн масел и смазок, порядка 100 тонн бензина.

По плану кампания по обеспечению населенных пунктов топливом должна завершиться до начала октября. В этом году «Севержилкомсервис» организует поставки угля и для 70 котельных, которые отапливают расположенные на селе государственные учреждения образования, культуры и здравоохранения.