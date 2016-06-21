Ярославль, 21 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Более 65 тонн макулатуры собрала жительница Ярославля Карина Тихомирова в помощь приюту для бездомных кошек «ЯрКот». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, благодаря ее деятельности за несколько лет приюту перечислено более 250 тысяч рублей.

Яркот

Акции по сбору макулатуры Карина проводит с февраля 2012 года. Объявления размещаются в соцсетях. С тех пор организовано 18 акций, все средства от которых были перечислены на нужды приюта.

«Для нас это хорошая помощь и моральная поддержка — мы чувствуем, что работаем не зря. Мы выражаем искреннюю благодарность Карине и всем ярославцам, кто принимает участие в акциях. Особенно приятно, что помогая обездоленным животным, люди таким образом вносят свой вклад и в сохранение зеленых насаждений», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Благотворительного фонда «ЯрКот» Светлана Еремеева.

По оценке самой Карины, сбором макулатуры ей удалось спасти уже 850 деревьев — это целая роща. Останавливаться на достигнутом она не намерена.

«Я хочу помогать приюту, но у меня нет возможности выделять на это собственные средства. В 2011 году один магазин собирал бумагу для детского дома, и я решила воспользоваться этой идеей для приюта. За 4 года об акции узнали многие, и если поначалу я организовывала 3 сбора в год, то сейчас принимаю макулатуру каждые пару месяцев, причем часто даже вне рамок сбора — людям негде хранить ее, и они привозят мне. Это та помощь, которую я могу осилить при своем ритме жизни. Но это мелочь по сравнению с работой кураторов фонда, которые буквально вытаскивают животных с того света. А пройти мимо, однажды побывав в приюте, просто невозможно», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Карина Тихомирова.

Очередной сбор макулатуры в помощь приюту объявлен в период с 23 по 30 июня. В нем могут принять участие все желающие. Вся информация размещена на странице Карины в сети «Вконтакте».