Калуга, 21 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На 2017 год сдвинулись сроки запуска проекта братьев Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского «Едим как дома», рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума кинорежиссер Никита Михалков.

kaluga24.tv Братья Михалковы.

«Это очень серьезный механизм, который нельзя легкомысленно, взяв кредит, начать осуществлять, не имея серьезных перспектив: и места, и земли, и интересов губернии», — цитирует Михалкова «Интерфакс».

Режиссер уточнил, что финансирование на запуск сети найдено — это частные деньги, которые братья будут брать в кредит. «Но мы им не пользуемся, потому что нет смысла сейчас взять деньги , чтобы начал щелкать секундомер, а отдачи пока нет», — считает Михалков.

Пилотные точки сети «Едим как дома» планировалось запустить в Московской и Калужской областях. Здесь должны построить две фабрики-кухни, откроют 41 кафе и 91 кулинарию, где меню на 30−40% будет состоять из местных продуктов. К тому же, согласно проекту, кафе должны быть совмещены с небольшими магазинами.

Еще в прошлом году калужский губернатор Анатолий Артамонов выразил готовность финансово поддержать проект братьев Михалковых. Одновременно министерство сельского хозяйства России приступило к формированию списка будущих поставщиков для проекта режиссеров-бизнесменов. В этот список попал и тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест», которое является резидентом особой экономической зоны «Калуга». Инвестиции в проект партнеры оценили в 971,8 миллион рублей, окупить которые рассчитывается менее чем за пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2015 года Михалков и Кончаловский направили президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросили выделить им почти миллиард рублей на создании национальной сети общественного питания.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM, первый постсоветский городской голова Калуги Виталий Черников заявил: «Уверен, что любые домашние блины, несомненно, будут вкуснее, да и полезнее, чем блины из разрекламированного михалковского фаст-фуда «Едим как дома».

По словам бывшего градоначальника, «столь небольшие российские города, как Калуга с населением порядка 300 тыс. человек, всегда отличались своей самобытностью и колоритом, считая и местный общепит. Между тем сеть отечественных или зарубежных закусочных по методу фаст-фуда практически ликвидирует общественное питание на местах, лишает «изюминку» домашней кухни на базе небольших и сравнительно недорогих семейных кафе и закусочных, которые так привлекают гостей области. Ведь за время пребывания в Калуге приезжие могут отведать обеды и завтраки действительно домашнего приготовления по фирменным семейным рецептам разных хозяек. А ведь любой фаст-фуд — на самом деле это унификация и не важно, как он будет называться: биг-маком или котлетой. По тем же принципам создавал свою сеть ресторанов небезызвестный «Макдоналд», так как американцы дома ели сэндвичи. Да и в закусочных господина Михалкова еда также будет готовиться унифицированно и в ускоренном варианте. Однако, по моему мнению, главное — в другом. Любые сети это — враг малому бизнесу на местах. Дело в том, что малый бизнес живет постоянным клиентом, самобытностью и качеством продукции, потому что, если она будет некачественна, то он просто разорится. Он просто не может себе позволить готовить плохо. Впрочем, жизнь показывает, что при всей своей внешней привлекательности фаст-фуд — далеко не эксклюзив и может себе готовить средненько. Все равно возьмут. Да и поскольку фаст-фудовская пища выходит относительно дешевле, чем в маленьких семейных кафе, то, естественно, массовый клиент из небольших точек общепита начинает «перетекать» в большую сеть. Как это показывает пример с ресторанами быстрого питания сети «Макдоналдс». Он так же с качественного уровня скатился до так называемой «стандартизованной» формы еды. Потому что это выгодно для коммерсантов — готовить проще, вкладывать меньше, а доходы получать высокие. Люди по инерцию продолжают пользоваться фаст-фудом, даже если его качество приготовления снижается. Вот почему любые сети для таких городов, как Калуга — губительны для местного малого предпринимательства».

«Как бывший городской голова считаю, что нынешним калужским властям надо не звать варягов, а развивать свое предпринимательство, поощрять его не на словах, а на деле. Тем более в условиях нынешнего кризиса, когда люди массово теряют рабочие места и закрываются предприятия. Надо дать возможность создавать небольшие семейные предприятия, компании и в частности, кафе, домашние кухни, закусочные. Это могло бы в нелегкие времена поддержать различными рода преференциями существование их семей», — считает Черников.