Брюссель, 21 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Основополагающий акт о сотрудничестве и безопасности от 1997 года: Москва «не уважает территориальную целостность Грузии и Украины», пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Россия не придерживается положений этого документа, одним из важнейших принципов которого является уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств», — заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря альянса, Москва не считается с территориальной целостностью таких стран как Украина и Грузия. Также Россией превышены нормы военного присутствия, предусмотренные документом. Вооружение, по словам Столтенберга, наращивается Москвой в Крыму и в Калининградской области. Также наблюдается его наращивание в Баренцевом, Балтийском и Черном морях и в Восточном Средиземноморье.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что контингент НАТО в Восточной Европе будет размещён «для предупреждения возможных конфликтов». «Сильная оборона, сдерживание и решительность НАТО — вот лучший способ предупреждения конфликтов», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня Столтенберг заявил, что входящие в НАТО страны не хотят вступать с Россией в холодную войну: действия НАТО связаны с улучшением отношений с Москвой. При этом генеральный секретарь альянса подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем защищать входящие в него государства от всяческих угроз.