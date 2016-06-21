Чебоксары, 21 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы Светлана Васильева и мордовский спортсмен Денис Нижегородов отправили коллективный иск в Арбитражный спортивный суд в швейцарской Лозанне. Они оспаривают решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о приостановке членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF, что означает неучастие российских легкоатлетов в предстоящей Олимпиаде в Бразилии, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашии.

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Иск подали призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 года, чемпион мира 2011 года в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов и призёр Кубка Европы в ходьбе на 20 км Светлана Васильева. Предполагается, что иск будет доставлен в суд сегодня, 21 июня. Примечательно, что именно в этот день в Лозанне пройдёт саммит Международного олимпийского комитета, где будет рассматриваться решение о допуске российских легкоатлетов на Олимпиаду. На нём выступит президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Вене Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сохранила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики из-за несоблюдения критериев восстановления членства. Дисквалификация ВФЛА означает, что на данный момент российские атлеты не допущены к участию в Олимпийских играх-2016. Напомним, отборочным этапом для формирования национальной олимпийской команды должен был стать чемпионат России по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Чебоксарах и завершится 23 июня.