Якутск, 21 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Якутии для того, чтобы иметь возможность добраться в труднодоступную местность в экстренной ситуации, необходимо федеральное финансирование. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, деньги нужны на содержание специалистов широкого профиля, современные оснащённые больничные комплексы и развитие малой санитарной авиации, способной приземлиться на водоём, болотистую лесотундру или высокогорье в любую погоду и время суток. Для этого необходимо внести изменения в Федеральный закон №323 «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации».

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Якутская история о родах в тундре со счастливым концом могла закончиться трагически, подчёркивают в минздраве. По словам главного врача Мирнинской ЦРБ Татьяны Стручковой, ребёнок и роженица чувствуют себя хорошо. «Их состояние стабилизировано и расценивается, как «относительно удовлетворительное». Женщина и ребёнок получают лечение согласно стандартам. Продолжается активное медицинское наблюдение за состоянием их здоровья. О выписке говорить пока преждевременно, так как с момента экстремальных родов прошло лишь трое суток», — пояснила она.

Известно также, что родители ещё не решили, как назвать рождённую в тайге дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко от городов и дорог жительница Якутии родила дочь. С трудом прибывшие через болота врачи охраняли роженицу и ребёнка от медведей, а затем буквально на руках выносили к трассе: отправленные на подмогу вездеходы вязли в болоте.

Женщина отправилась в глухую тайгу на сороковой неделе беременности, решив помочь мужу и родственникам на промысле рыбы. Когда начались схватки, её семья пыталась добраться до города самостоятельно, но внедорожник провалился в болото и заглох. Мужу роженицы удалось найти место, где есть сотовая связь, и вызвать скорую помощь.