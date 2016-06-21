Владивосток, 21 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке намерено значительно увеличить количество рабочих мест в регионе, заявил руководитель ведомства Валентин Тимаков на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. В этих целях уже создана специальная служба адаптации и поддержки переезжающих в дальневосточные регионы.

Аристарх Лентулов. Керченский завод. 1930

Вопросы стратегического планирования трудовых ресурсов и заключения социального контракта между работодателем и работником обсуждались на форуме в Петербурге.

По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, в регионе создаются новые рабочие места, в первую очередь это связано с развитием территорий опережающего развития и реализацией Свободного порта Владивосток.

«Уже в этом году мы уверено говорим, что около 5 тысяч новых рабочих мест появятся на территории Дальнего Востока. Это, прежде всего, связано с запуском 16 новых заводов. В следующем году число новых заводов увеличится до 41. Это 20 тысяч новых рабочих мест. В перспективе мы видим 50 тысяч новых рабочих мест по 25 отраслям, в том числе по таким, как судостроение, аквакультура, агрокультура, сервис, туризм, нефтепереработка и ряд других направлений», — отметил Тимаков.

По словам главы Агентства положительное влияние экономических изменений повлияло и на социальную сферу. С начала года отмечается снижение потока уезжающих с Дальнего Востока. Но вопрос о привлечении новых кадров стоит по-прежнему остро. На данный момент средняя плотность населения в ДФО в 8 раз ниже, чем в среднем по России. Численность трудоспособного населения 3,7 миллионов человек — это численность населения Санкт-Петербурга.

Валентин Тимаков назвал основные причины, сдерживающие трудовую мобильность: зависимость от вложений в жилье, отсутствие арендного рынка жилья (на Дальнем Востоке при ежегодной потребности 10 миллионов кв.м. жилья, ежегодно сдается только 3 миллиона кв.м.); существующие институты прописки и регистрации; действующее законодательство, которое не стимулирует миграцию; отсутствие служб адаптации и поддержки граждан.

Одним из важных условий удержания и привлечения трудовых ресурсов является качество социального обеспечения. «Говоря о социальном контракте, мы понимаем, что люди не переедут, если не будут уверены, что на новом месте будет комфортно. Переезд будет привлекательным, если на новом месте условия будет лучше, чем на предыдущем, — отметил глава Агентства. — Человек чувствует себя комфортно, если его семья социально защищена». Тимаков отметил, что в рамках Агентства создана специальная служба адаптации и поддержки переезжающих работников.