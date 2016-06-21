Якутск, 21 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вопросы полномочия муниципалитетов и распределения бюджетных средств обсуждали сегодня, 20 июня в Доме Правительства №2 в Якутии в ходе работы «круглого стола» на тему «Вопросы развития местного самоуправления и советов муниципальных образований субъектов РФ и ДВФО, их взаимодействие с органами государственной власти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна В Якутии состоялся круглый стол на тему «Вопросы развития местного самоуправления и советов муниципальных образований субъектов РФ и ДВФО, их взаимодействие с органами государственной власти»

В мероприятии приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, председатель Правительства республики Галина Данчикова, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, Государственного Собрания (Ил Тумэн), члены Правительства Республики Саха (Якутия), депутаты Якутской городской Думы, главы муниципальных образований республики.

В начале мероприятия президент Конгресса, председатель комитета Государственной Думы Виктор Кидяев поблагодарил организаторов «круглого стола» — руководство Республики Саха (Якутия) за тёплый прием и предоставление площадки для обсуждения актуальных и важных вопросов по данной тематике.

Открывая «круглый стол», спикер якутского парламента Александр Жирков отметил, что первая половина сегодняшнего дня началась с обсуждения вопросов федерализма: проблем, актуальных вопросов, дальнейшего укрепления федеративных отношений.

«Надеюсь, эти и другие аспекты будут подробно рассмотрены в ходе нашего круглого стола. Местное самоуправление — всегда остается сложным и важным вопросом, требующим весьма пристального внимания ко всем элементам этой темы. Я приветствую здесь большое количество парламентариев, высоких представителей федеральной власти, представителей региональных и местных властей. Желаю всем участникам «круглого стола» плодотворной работы и творческой результативной дискуссии, чтобы это помогло в ближайшем будущем», — сказал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев выступил с докладом на тему: «Актуальные вопросы развития местного самоуправления в федеральном округе, пути дальнейшего развития региональных советов и Конгресса». Он подчеркнул о важности разговора в развитии местного самоуправления, о роли регионов в этом процессе и о тех целях и задачах, решить которых возможно только совместными усилиями.

В своем выступлении Виктор Кидяев говорил о развитии местного самоуправления, правильном распределении бюджета. «Именно на региональном уровне формируется доходная и расходная части местного бюджета, определяются размеры финансовой помощи, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. В таких условиях необходим прямой диалог, чтобы сформировались между местными и региональными представителями крепкие партнёрские отношения», — сказал председатель комитета.

По его словам, Конгресс проводит в федеральных округах совещания с участием руководителей органов государственной власти, субъектов и руководства региональных советов. В Конгресс входят советы муниципальных образований из 85 субъектов России. Результат пятилетнего партнерства — согласованные формы работы, прямой диалог с высокопоставленными госчиновниками, развитый информационный блок, открытые дискуссии с экспертами. Вырабатывается общая позиция по инициативам и действиям государства.

Далее выступили представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

Самым важным вопросом участники «круглого стола» отметили полномочия муниципалитетов и насыщенность финансовыми ресурсами для их решения. Было сказано, что местные органы власти должны обладать четко очерченными правами и полномочиями, соответствующими их задачам.