Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме «Единой России» в Магнитогорске заявил, что в 2016 году инфляция в России не превысит 6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, в 2016 году года инфляция быстро нормализовалась, поэтому прогноз по этому показателю он дал в 6%. Силуанов подчеркнул, что министерство финансов продолжит работу по снижению инфляции, а также по адаптации бюджета и снижению ставок кредитования населения и бизнеса

«Мы считаем, что наша задача в этих сложных условиях — обеспечить макроэкономическую стабильность», — сказал Силуанов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Силуанов заявил, что Министерство финансов России намерено сократить расходование резервного фонда. Необходимые средства будут заимствоваться на внутреннем рынке с постепенным увеличением.