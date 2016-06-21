Москва, 21 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2015−2016 гг. еще продолжается в отдельных муниципалитетах в семи субъектах РФ, но уже сейчас можно сказать, что по итогам сезона число чрезвычайных ситуаций не выросло. Значительная доля произошедших ЧС была связана со взрывами бытового газа. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на всероссийском селекторном совещании по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2015−2016 гг., сообщили в Минстрое РФ

ru.wikipedia.org Теплотрасса

Одна из ключевых проблем, с которой столкнулись субъекты РФ при прохождении осенне-зимнего периода 2015−2016 годов, — высокий износ теплосетей. В Республике Удмуртия, где в январе из-за значительного числа аварий был введен режим ЧС, потребность в финансировании на модернизацию теплосетей, по оценке местных властей, составила свыше 4 млрд рублей. Смоленская область приводит данные, согласно которым у 74% теплосетей в регионе истек срок эксплуатации.

По словам замминистра, субъектам необходимо активизировать работу по привлечению частного бизнеса в этот сегмент ЖКХ. «В тех регионах, где работают концессии, уровень потерь и аварийности снижается. На 47% была снижена доля аварий благодаря работе частного инвестора именно в теплоснабжении — и это по итогам первых лет работы. Я думаю, этот показатель лучше любых слов говорит о необходимости привлечения частных инвестиций», — отметил Чибис.

По данным Минстроя России, позитивная динамика наблюдается по ряду направлений: сокращение числа аварий и нарушений более чем на 50% отмечено в электроснабжении, и на 8% — в холодном водоснабжении