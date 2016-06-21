Воронеж, 21 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Восемь регионов Центрального федерального округа в мае увеличили размер задолженности по зарплате. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Росстата, опубликованные 20 июня. Общая сумма долга регионов округа на 1 июня составила 728,1 млн рублей.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Самые высокие темпы роста долгов по зарплате продемонстрировала Смоленская область — там, согласно данным Росстата, в мае задолженность выросла в 7,7 раза. По данным на 1 июня сумма долга работодателей составила 30,9 млн рублей.

В 3,6 раза за месяц вырос объем долгов по заработной плате в Московской области — на 1 июня он составил 47,2 млн рублей. Работодатели Тверской области увеличили долги перед своими сотрудниками за май в 2,6 раза, сумма долга достигла 119,6 млн рублей — больше только долги московских работодателей (180 млн рублей).

На четвертом месте по темпам роста долгов по зарплате — Воронежская области, где этот показатель за месяц вырос на 69,2%. Сама сумма долга составила на 1 июня 4,9 млн рублей. Для сравнения — в соседней Белгородской области работодатели должны 12 млн рублей, в Брянской — 36,9 млн. Самые дисциплинированные работодатели — в Липецкой области, где сумма долга составляет лишь 0,9 млн рублей.

На 55,8% выросли долги по зарплате во Владимирской области, до 7,5 млн рублей. 42,8% составил рост задолженности в Калужской области, до 65,5 млн рублей. На 12% подросла сумма долга в Тульской области: на 1 июня она составила 77,4 млн. На 9,8% за месяц выросли долги по зарплате в Орловской области — жителям региона недоплатили 57 млн рублей.