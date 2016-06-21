Донецк, 21 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Вчера, 20 июня, в Донбассе под обстрел ВСУ попали позиции армий ДНР и ЛНР в населенных пунктах: Донецк, Докучаевск, Саханка, Спартак, Александровка, Старомихайловка и Коминтерново (Донетчина, под контролем ДНР), а также в селах Веселая Гора, Голубовское, Калиново (Луганщина, под контролем ЛНР). Данную информацию 21 июня подтверждают ВС ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

elitefon.ru Перестрелка. Гаубица

Так, по данным источника в военном ведомстве ДНР, за прошедшую ночь украинские войска выпустили более 130 мин, а также совершили один танковый обстрел в районе Александровки (под Донецком). «В период с 20:00 до 03:30 украинская сторона вела обстрелы сел Коминтерново и Саханки на юге ДНР, Спартака, Александровки и Старомихайловки, на севере и западе Донецка, территории аэровокзала и Докучаевска. В общей сложности было выпущено 138 мин калибра ми 82 и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

В то же время Народная милиция ЛНР зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ополчения в селах Веселая Гора, Голубовское и Калиново. В Народной милиции отметили, что ВСУ применяли стрелковое оружие и АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 21 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 41 раз нарушили режим прекращения огня.

По его словам, на Донецком направлении зафиксирован 21 случай ведения огня. «По опорным пунктам недалеко от Авдеевки, Невельского и Новоселки Второй враг, кроме стрелкового оружия, еще вел огонь из минометов калибра 120 мм, а по шахте Путиловская (Бутовка) и вблизи Верхнеторецкого — из 82 мм минометов. Из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник обстреливал укрепления недалеко от Зайцево и Майорска», — сказал Жмурко.

Он сообщил, что вчера под Авдеевкой украинские бойцы отбили атаку ДРГ противника из восьми бойцов. При этом на Мариупольском направлении ВС ДНР 18 раз обстреливал позиции сил «АТО» вблизи Марьинки, Гранитного, Тарамчука и Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Жмурко также отметил, что в с. Широкино позиции ВСУ были обстреляны «из стрелкового оружия, вооружения БМП, 82 и 120 мм минометов».Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. По словам замглавы Администрации президента Украины (АПУ) Константина Елисеева, стороны договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. При этом разведение сторон и отвод вооружений должны пройти в трех направлениях: Станица Луганская, район Петровского и район Золотого.