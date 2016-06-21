Ярославские градозащитники отправили письма в ЮНЕСКО
Ярославль, 21 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Ряд ярославских градозащитников, архитекторов и историков обратились в ЮНЕСКО накануне 40-й сессии этой организации с просьбой обратить внимание на сохранность исторического центра Ярославля как объекта Всемирного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.
Первое письмо адресовано генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и касается исторического центра в целом. Авторы выражают недовольство регламентом, установленным приказом Минкульта России «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
Общественники указывают, что «этот документ фактически стал инструментом для застройщиков, стремящихся тотально застроить исторический центр города». Кроме того, в 2015 году в приказ были внесены изменения, благодаря которым в 5 кварталах процент застройки увеличен с 20, 30 и 40% до 50% в каждом, а в двух из них — высота застройки с 10 метров увеличена до 12 и даже до 16 метров (вместо трехэтажного дома теперь можно будет построить пятиэтажный).
«Ни первоначальный приказ, ни его изменения не согласовывались с Центром Всемирного наследия ЮНЕСКО, также как и не проходили реального общественного обсуждения… Просим Вас незамедлительно принять все необходимые и возможные меры по предотвращению этой угрозы и по изменению ситуации с обеспечением сохранности исторического центра г. Ярославля как объекта всемирного наследия», — говорится в письме, подписанном лауреатом премии Комеча Ольгой Мазановым, кандидатом исторических наук Николаем Дутовым, членом экспертного Совета Ярославской региональной кафедры ЮНЕСКО Татьяной Соколовой, экологом Лидией Байковой.
В письме названы и конкретные планы по застройке, вызывающие опасения общественности: пристройка к зданию Присутственных мест для будущего областного суда, общественный центр «Волков-Плаза», гостиница во дворе дома на улице Советской и другие.
Второе письмо касается застройки около храма Николы Мокрого 17 века, расположенного в буферной зоне ЮНЕСКО. Как сообщало ранее ИА REGNUM, борьба против застройки около храма идет с 2012 года. Несмотря на локальные успехи общественников и властей, двум застройщикам удалось добиться изменений в правила землепользования и застройки, а также восстановить отмененное мэрией города разрешение на строительство.
«Специалисты предупреждают, что новое строительство вызовет колебания уровней грунтовых вод, что может приводить к деформациям грунтов, к понижению уровня грунтовых вод, что приведет к катастрофическим последствиям для храмового ансамбля 17 века. Известно, что весь 17 век в Ярославле стоит на деревянных сваях. Понижение уровня грунтовых вод приведет к тому, что оголовки свай окажутся без воды и начнут гнить, что приведет к разрушению и деформации фундаментов храмов. Никаких комплексных исследований, оценки геологических рисков при строительстве подземного пространства и мониторинга гидрогеологической ситуации всего квартала, не проводилось. Фундаменты храмов и других памятников истории и культуры, расположенных рядом, никто толком не исследовал и не укреплял», — говорится в письме.
Авторы, в числе которых прихожане храма, архитекторы и градозащитники, просят ЮНЕСКО срочно вмешаться в ситуацию и защитить территорию около церкви от застройки.