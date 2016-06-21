Ярославль, 21 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Ряд ярославских градозащитников, архитекторов и историков обратились в ЮНЕСКО накануне 40-й сессии этой организации с просьбой обратить внимание на сохранность исторического центра Ярославля как объекта Всемирного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова на фоне храма Николы Мокрого

Первое письмо адресовано генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и касается исторического центра в целом. Авторы выражают недовольство регламентом, установленным приказом Минкульта России «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».

Общественники указывают, что «этот документ фактически стал инструментом для застройщиков, стремящихся тотально застроить исторический центр города». Кроме того, в 2015 году в приказ были внесены изменения, благодаря которым в 5 кварталах процент застройки увеличен с 20, 30 и 40% до 50% в каждом, а в двух из них — высота застройки с 10 метров увеличена до 12 и даже до 16 метров (вместо трехэтажного дома теперь можно будет построить пятиэтажный).

«Ни первоначальный приказ, ни его изменения не согласовывались с Центром Всемирного наследия ЮНЕСКО, также как и не проходили реального общественного обсуждения… Просим Вас незамедлительно принять все необходимые и возможные меры по предотвращению этой угрозы и по изменению ситуации с обеспечением сохранности исторического центра г. Ярославля как объекта всемирного наследия», — говорится в письме, подписанном лауреатом премии Комеча Ольгой Мазановым, кандидатом исторических наук Николаем Дутовым, членом экспертного Совета Ярославской региональной кафедры ЮНЕСКО Татьяной Соколовой, экологом Лидией Байковой.

В письме названы и конкретные планы по застройке, вызывающие опасения общественности: пристройка к зданию Присутственных мест для будущего областного суда, общественный центр «Волков-Плаза», гостиница во дворе дома на улице Советской и другие.

Второе письмо касается застройки около храма Николы Мокрого 17 века, расположенного в буферной зоне ЮНЕСКО. Как сообщало ранее ИА REGNUM, борьба против застройки около храма идет с 2012 года. Несмотря на локальные успехи общественников и властей, двум застройщикам удалось добиться изменений в правила землепользования и застройки, а также восстановить отмененное мэрией города разрешение на строительство.

«Специалисты предупреждают, что новое строительство вызовет колебания уровней грунтовых вод, что может приводить к деформациям грунтов, к понижению уровня грунтовых вод, что приведет к катастрофическим последствиям для храмового ансамбля 17 века. Известно, что весь 17 век в Ярославле стоит на деревянных сваях. Понижение уровня грунтовых вод приведет к тому, что оголовки свай окажутся без воды и начнут гнить, что приведет к разрушению и деформации фундаментов храмов. Никаких комплексных исследований, оценки геологических рисков при строительстве подземного пространства и мониторинга гидрогеологической ситуации всего квартала, не проводилось. Фундаменты храмов и других памятников истории и культуры, расположенных рядом, никто толком не исследовал и не укреплял», — говорится в письме.

Авторы, в числе которых прихожане храма, архитекторы и градозащитники, просят ЮНЕСКО срочно вмешаться в ситуацию и защитить территорию около церкви от застройки.